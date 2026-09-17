В Бельгии стоматолога судят по делу о насилии над 25 пациентками

Бельгийский стоматолог предстал перед судом по обвинению в насильственных действиях в отношении пациенток, которые, по версии следствия, происходили на протяжении нескольких десятилетий, передаёт KP.RU со ссылкой на GVA.

Потерпевшими по делу признаны 25 женщин. Следствие считает, что врач представлял свои действия как несуществующую процедуру «гигиены горла» или метод по «бабушкиному рецепту».

Некоторым пациенткам стоматолог также проводил медицинские вмешательства под наркозом. Одна из женщин впоследствии обратилась с жалобами на боли.

По данным GVA, обвиняемый признал большинство вменяемых ему эпизодов. Судебное разбирательство продолжается.