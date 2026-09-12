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В Астраханской области утонул 91-летний рыбак

Сюжет Новости регионов
Юлия Францова / АиФ
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

В Астраханской области в канале обнаружили тело 91-летнего рыбака, сообщает АБН24.

По информации СМИ, тело в воде канала Яндыковский на территории Лиманского района заметил очевидец и сообщил об этом на Астраханскую спасательную станцию ГКУ «Волгоспас».

В связи с тем, что  на дорогу к удаленному месту происшествия спасателям потребовалось бы время, было решено направить туда волонтера из местных жителей, который оказал помощь в извлечении тела из воды.

«Личность мужчины установили. Им оказался местный житель 1935 года рождения. Его тело подняли на берег в присутствии сотрудников полиции и передали для проведения необходимых следственных мероприятий и судебно-медицинской экспертизы», - говорится в публикации.

В связи с произошедшим в «Волгоспасе» призвали пожилых людей соблюдать быть особо осторожными у водоемов и не ходить к ним в одиночку.

Ранее сообщалось о поисках в Красноярском крае двух рыбаков, пропавших на реке Пелятка.
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Происшествиягибель на водеАстраханская область
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