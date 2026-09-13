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Украинского актера Слободенюка ликвидировали в зоне СВО

Скриншот
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Украинский актер и музыкант Константин Слободенюк погиб в зоне СВО. Об этом сообщил департамент культуры Черниговской областной администрации. Обстоятельства его гибели не уточняются. 

Слободенюк окончил Черниговский музыкальный колледж имени Льва Ревуцкого и Киевский национальный университет культуры и искусств. Он был актером Черниговского областного молодежного театра, а также работал музыкантом в Черниговском областном филармоническом центре.

В театре Слободенюк играл в постановках «Деревья умирают стоя», «Кассандра», «Головокружительное приключение мистера Алена», «Волшебный фонарь», «Океан снов» и других. Кроме того, артист участвовал в концертных программах. 

Ранее сообщалось о гибели в зоне СВО актера Павла Чернявского, известного по сериалам «След» и «Счастливы вместе». Он подписал контракт с Минобороны РФ и погиб в марте 2026 года.
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ПроисшествиямузыкантыСВОКонстантин СлободенюккультураУкраинатеатрактеры
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