Украинский боевик расстрелял сослуживцев, вымогавших у него деньги

В Сумской области военнослужащий из 106-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ открыл огонь по троим своим сослуживцам, которые требовали от него деньги. Об этом сообщается в публикации паблика «Северный ветер» в мессенджере «Макс».

Согласно имеющейся информации, мобилизованный Николай Венедиктов, служивший в указанном подразделении, в расположении части расстрелял троих товарищей по службе, занимавшихся вымогательством денег, а затем застрелился сам.

Отмечается, что командование бригады предприняло попытку представить случившееся как боевые потери, однако родные погибших военнослужащих придали огласке эту информацию.

Ранее также сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины убили своего сослуживца на глазах жительницы Суджанского района Курской области.