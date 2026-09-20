Убийство брата и сестры из РФ в Таиланде: вскрылись новые детали расправы

Убийство брата и сестры из РФ в Таиланде, потрясшее Паттайю, обрастает новыми деталями. В то время как полиция официально заявляет о банальной попытке кражи мотоцикла, информированные источники раскрывают картину тщательно спланированной расправы на почве крупного денежного долга. Жертв пытали, а тела пытались уничтожить химикатами, чтобы замести следы.

Хронология преступления

Напомним, 22-летняя Диана и 17-летний Роман Назимовы бесследно исчезли 26 июля. Они выехали из дома в закрытом комплексе Bristol Park Pattaya на мотоцикле и не вернулись. Перед исчезновением Диана успела сообщить матери о странном неизвестном Bluetooth-трекере, который, вероятно, был подброшен для слежки.

Мать погибших, Зарина Назимова, до последнего не верила в худшее. Она неоднократно подчеркивала: дети не собирались уезжать надолго. Они покинули дом без сумок, документов и даже без шлемов — Диана была лишь в футболке. Все указывало на то, что они планировали вернуться через пару минут.

Позже полиция задержала двух основных подозреваемых — Пхонга и Тхонга. Именно они указали место захоронения тел у подножия горы Кхао Чи Чан.

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Крупный долг или байк?

Пока следствие рассматривает версию о попытке кражи транспортного средства, источники, близкие к расследованию, называют её абсурдной.

«Это просто смех для всех, кто там живёт. Официальная версия о краже мотоцикла не выдерживает никакой критики, — заявил информированный источник aif.ru. — Речь идёт о крупном долге, который семья не смогла погасить».

По данным источника, брат и сестра поехали на встречу, чтобы отдать деньги, но привезли слишком мало. Роман перед этим продал свой дорогой компьютер, пытаясь собрать необходимую сумму, но этого не хватило.

Садизм спланированная месть

Жестокость, с которой были убиты россияне, шокирует даже опытных следователей. Источник aif.ru сообщил, что преступники готовились заранее и действовали с особой жестокостью.

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«В ночь убийства были выкопаны очень глубокие ямы, чтобы собаки не могли учуять запах тел. Они использовали каустическую соду, чтобы уничтожить останки и затруднить опознание», — рассказал собеседник издания.

Тела были изуродованы настолько, что даже мать не смогла опознать их с первого раза. Жертв держали в плену и пытали, чтобы выбить деньги. Девушку избивали с особой жестокостью — у неё выбиты все зубы. Однако эта деталь вызывает у следствия вопросы: подозреваемые утверждают, что забили Диану руками, но на кистях задержанных нет характерных кровоподтеков и ссадин.

«Это не было спонтанным убийством — всё было спланировано. В расправе участвовало больше людей, чем было задержано. Двое признавшихся исполнителей — лишь верхушка айсберга. Тот факт, что преступники применяли специальные меры, чтобы скрыть следы, говорит о профессиональном подходе и наличии у них покровителей», — подчеркнул источник.

Торговал наркотиками и выбивал долги

Всплыли и другие факты преступлений. На месте захоронения россиян были найдены тела еще трех человек — целой семьи. Это дало основания полагать, что задержанные могут быть серийными убийцами. Пхонгу и Тхонгу грозит высшая мера наказания — смертная казнь.

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Есть версия, что преступники связаны с правоохранительными органами. Бывшая девушка Пхонга заявила, что ее парень тесно общался с двумя действующими сотрудниками полиции Хуа Яя (район в Паттайе). Свидетели утверждают, что злоумышленник торговал конфискованными наркотиками и выбивал долги.

Несмотря на пережитый кошмар, Зарина Назимова заявила, что не планирует уезжать из Таиланда, который стал для нее домом. Сейчас она намерена сменить обстановку и временно переехать на север страны, в Чиангмай. Следствие по резонансному делу продолжается.