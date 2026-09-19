Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
167

У экс-министра транспорта Нидерландов в самолете взорвался пауэрбанк

@ wirestock / ru.freepik.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Летевший над Атлантическим океаном пассажирский самолет экстренно изменил курс из-за взрыва на борту пауэрбанка, принадлежащего бывшему министруКамиэла Эйрлингса, сообщает RTL Nieuws.

По информации СМИ, инцидент произошел на борту «Боинга» авиакомпании KLM, следовавшего из столицы Нидерландов на остров Кюрасао. Через несколько часов после вылета из Амстердама в салоне бизнес-класса взорвался пауэрбанк, который был поставлен Эйрлингсом на зарядку, хотя это запрещено правилами авиакомпании.  

Сообщается, что экипажу удалось быстро потушить произошедшее возгорание, после чего было принято решение о возвращении самолета в Амстердам.

Ранее стало известно о возгорании пауэрбанка на борту самолета, летевшего из Уфы в Анталью.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Происшествиясамолетпауэрбанквозгорание
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть