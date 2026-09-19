У экс-министра транспорта Нидерландов в самолете взорвался пауэрбанк

Летевший над Атлантическим океаном пассажирский самолет экстренно изменил курс из-за взрыва на борту пауэрбанка, принадлежащего бывшему министруКамиэла Эйрлингса, сообщает RTL Nieuws.

По информации СМИ, инцидент произошел на борту «Боинга» авиакомпании KLM, следовавшего из столицы Нидерландов на остров Кюрасао. Через несколько часов после вылета из Амстердама в салоне бизнес-класса взорвался пауэрбанк, который был поставлен Эйрлингсом на зарядку, хотя это запрещено правилами авиакомпании.

Сообщается, что экипажу удалось быстро потушить произошедшее возгорание, после чего было принято решение о возвращении самолета в Амстердам.

Ранее стало известно о возгорании пауэрбанка на борту самолета, летевшего из Уфы в Анталью.