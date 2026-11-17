Роскошная яхта загорелась у побережья Колумбии, в результате чего 13 человек, находившихся на борту, были вынуждены спасаться, прыгнув в море. Об инциденте 16 ноября сообщила британская газета The Sun.

Происшествие случилось 12 ноября неподалеку от портового города Картахена. По информации издания, на судне находились 11 туристов. Когда пламя охватило верхнюю палубу и борт яхты, все пассажиры покинули судно, оказавшись в воде. Впоследствии им удалось благополучно добраться до берега, в том числе при помощи спасательных лодок.

На место происшествия оперативно прибыла береговая охрана военно-морских сил Колумбии, получившая сигнал о чрезвычайной ситуации. Причины возникновения пожара пока остаются неизвестными. В настоящее время компетентные службы проводят расследование обстоятельств случившегося.

Ранее у побережья северной части Сардинии затонула 30-метровая яхта Angiola II. Инцидент произошел в районе Порто-Черво.