США заявили, что атаковали в Карибском море лодку с якобы наркоторговцами

Американские военные нанесли удар по лодке, которая якобы использовалась для транспортировки наркотиков, заявили в Южном командовании Вооружённых сил США (SOUTHCOM).

В сообщении утверждается, что она шла по «выявленным маршрутам наркотрафика».

«Подтверждённые разведданные указывают на то, что судно было активно вовлечено в наркотрафик», — отметило командование на своей странице в социальной сети X*.

Также в заявлении говорится, что в результате удара были убиты четыре человека, которые находились в этой лодке.

Напомним, 9 сентября Южное командование ВС США проинформировало об атаке на судно в Карибском море. Утверждалось, что, согласно проверенным разведывательным данным, лодку использовали наркоторговцы. В результате атаки погибли три человека.



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