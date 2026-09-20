Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
74

США заявили, что атаковали в Карибском море лодку с якобы наркоторговцами

U.S Navy/U.S. Navy / www.globallookpress.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Американские военные нанесли удар по лодке, которая якобы использовалась для транспортировки наркотиков, заявили в Южном командовании Вооружённых сил США (SOUTHCOM).

В сообщении утверждается, что она шла по «выявленным маршрутам наркотрафика».

«Подтверждённые разведданные указывают на то, что судно было активно вовлечено в наркотрафик», — отметило командование на своей странице в социальной сети X*.

Также в заявлении говорится, что в результате удара были убиты четыре человека, которые находились в этой лодке.

Напомним, 9 сентября Южное командование ВС США проинформировало об атаке на судно в Карибском море. Утверждалось, что, согласно проверенным разведывательным данным, лодку использовали наркоторговцы. В результате атаки погибли три человека.
 
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПроисшествияБорьба с наркоторговлейВС СШАКарибское мореатака на суднопроисшествие на воде
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть