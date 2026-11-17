Российские средства противовоздушной обороны сбили 51 украинский беспилотник самолетного типа за 12 часов, сообщает Минобороны РФ.

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 51 беспилотный летательный аппарат в период с 08:00 до 20:00 по Москве 17 ноября.

Беспилотники ликвидировали над Брянской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тверской и Ростовской областями. Дроны также сбили над Краснодарским краем и Азовским морем.

Ранее стало известно, что силы ПВО пресекли попытки атак 1441 украинского беспилотника. Это произошло в период с 20:00 16 ноября до 08:00 17 числа.