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Спасатели в Непале нашли 10 человек, считавшихся пропавшими после паводка

Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Спасатели из Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили десять человек, которые считались пропавшими без вести после наводнения в Непале. Об этом сообщает эмиратское агентство WAM.

Наводнение произошло утром 26 августа в северных районах Непала после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок последовал за землетрясением и вызванным им оползнем. Число погибших в результате стихийного бедствия превысило 1,3 тысячи человек.

По данным WAM, после обнаружения еще десяти человек общее число пропавших без вести, найденных эмиратской поисково-спасательной группой с начала операции, достигло 18.

Поисковые работы ведутся в районе Расува, а также вблизи реки Тришуле и прилегающих к ней пострадавших территорий.

Эмиратские спасатели используют современное оборудование и технологии, в том числе беспилотники, аэрофотосъемку и трехмерное картографирование местности.
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ПроисшествияНепалОАЭпаводокнаводнениеспасатели
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