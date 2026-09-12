Спасатели в Непале нашли 10 человек, считавшихся пропавшими после паводка

Спасатели из Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили десять человек, которые считались пропавшими без вести после наводнения в Непале. Об этом сообщает эмиратское агентство WAM.

Наводнение произошло утром 26 августа в северных районах Непала после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок последовал за землетрясением и вызванным им оползнем. Число погибших в результате стихийного бедствия превысило 1,3 тысячи человек.

По данным WAM, после обнаружения еще десяти человек общее число пропавших без вести, найденных эмиратской поисково-спасательной группой с начала операции, достигло 18.

Поисковые работы ведутся в районе Расува, а также вблизи реки Тришуле и прилегающих к ней пострадавших территорий.

Эмиратские спасатели используют современное оборудование и технологии, в том числе беспилотники, аэрофотосъемку и трехмерное картографирование местности.