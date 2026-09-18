Рыбаки наткнулись на дрейфующую торпеду во время ловли в море

У берегов Мексики рыбаки во время промысла наткнулись на дрейфующую по волнам торпеду. Об этом необычном инциденте информирует издание Tiempo la noticia digital.

На место обнаружения боеприпаса прибыли военно-морские силы. Эксперты идентифицировали объект как учебную торпеду для противолодочных тренировок. Она не имела боевой части и взрывчатки, поэтому не представляла опасности.

Военные подняли снаряд из воды и увезли на склад. Сейчас специалисты выясняют происхождение боеприпаса. В ближайшее время они определят его дальнейшую судьбу.

Официальное ведомство пока не раскрыло точную модель. Журналисты предполагают, что это американская MK 46. Однако власти эти данные до сих пор не подтвердили.

Ранее в Индии после 15 дней поисков обнаружили женщину, которую унесло течением реки.