Днем 19 ноября ракетную опасность объявили сразу в нескольких регионах Поволжья - в Самарской, Саратовской, Пензенской, Кировской, Ульяновской областях, а также в Чувашии, Татарстане и Удмуртии. В ряде регионов из соображений безопасности ввели ограничения в аэропортах, в Самаре временно остановили движение наземного общественного транспорта. Аif.ru собрал подробности.

В Самаре остановили движение транспорта и эвакуировали пассажиров аэропорта

О ракетной опасности губернатор Самарской области Вячеслав Федорощев объявил в 15.17 по местному времени (в 14.14 по мск).

«Внимание. Ракетная опасность в Самарской области!» - написал он в мессенджере «Макс».

Он посоветовал жителям региона укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице или в транспорте, глава региона рекомендовал пройти в ближайшее укрытие или другое безопасное место.

Мэр Самары Иван Носков в своем канале в «Максе» сообщил, что из-за ракетной угрозы в городе временно остановили движение наземного общественного транспорта в связи. При этом метро продолжает работать, проход на станции для укрытия свободный, добавил градоначальник.

В официальном канале аэропорта Курумоч в Самарской области в мессенджере «Макс» сообщили, что из-за ракетной опасности эвакуировали пассажиры и персонал.

Ракетную опасность в регионе отменили в 16.43 по местному времени (в 15.43 по мск). Носков сообщил о возобновлении работы общественного транспорта, а Росавиация - о снятии ограничений в аэропорту Курумоч.

Ограничения ввели в аэропортах Повольжья

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов во время ракетной опасности также ввели в аэропортах Ижевска, Кирова, Пензы, Ульяновска, Казани.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - сообщила в мессенджере «Макс» Росавиация.