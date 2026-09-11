При атаке ВСУ на Белгородскую область погиб человек, еще 8 получили ранения

В Белгородской области в результате атак ВСУ погиб один человек, ещё восемь получили ранения, сообщает региональный оперштаб.

В посёлке Октябрьский FPV‑дрон атаковал автомобиль. После детонации машина загорелась. Женщина, находившаяся рядом, скончалась на месте от полученных травм. Ещё трое пострадавших были госпитализированы, в том числе 9‑летний мальчик. У ребёнка диагностированы открытая черепно‑мозговая травма и множественные осколочные ранения, его состояние оценивается как тяжёлое. Также ранения получили мужчина и женщина — у обоих зафиксированы осколочные ранения разных частей тела.

В селе Ржевка Шебекинского округа дрон поразил ещё один автомобиль. Ранения получили пять человек, в том числе трое детей. Осколочные травмы тела получили женщина, 7‑летние мальчик и девочка, а также 16‑летний юноша. Особо тяжёлое состояние у одного из пострадавших мужчин. Ммедики зафиксировали у него травматическую ампутацию руки и ноги. Пациенту оказывают всю необходимую помощь.

Ранее также сообщалось, что украинские боевики во время атаки на промышленные предприятия Перми перенаправили беспилотник на жилой дом.