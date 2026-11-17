Огнеборцы спасли шесть человек из горящего девятиэтажного дома в Волгоградской области, пишет АБН24 со ссылкой на МЧС региона.

Пожар произошел в городе Камышин. Огонь охватил вещи в двух комнатах квартиры.

«Пожарные спасли шесть человек, еще 20 жильцов вывели из дома», — говорится в публикации.

Возгорание потушили на площади 39 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Всадник пострадал в ДТП с лошадью в Нижнем Новгороде

Мужчина пострадал в ДТП с участием лошади и автомобиля в Нижнем Новгороде, сообщает ИА «Время Н».

Инцидент произошел на улице Слобода Подновье 16 ноября. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля столкнулся с лошадью, которая вышла на проезжую часть. В результате всадник упал и получил травмы. Согласно информации издания, его осмотрели врачи.

В Кузбассе ввели режим «черного неба»

На территории городских и сельских поселений Кемеровской области ввели режим неблагоприятных метеорологических условий, известный как «черное небо», пишет Сибдепо.

Условия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, сохранятся до 18:00 18 ноября.

Согласно информации регионального Гидрометцентра, режим «черного неба» не затрагивает Анжеро-Судженский и Тайгинский городские округа, а также Яшкинский, Яйский, Ижморский, Мариинский, Тяжинский, Тисульский муниципальные округа.

Фенолог Любов допустил 30-градусные морозы в Нижегородской области

Фенолог Михаил Любов допустил, что в Нижегородской области могут ударить 30-градусные морозы предстоящей зимой, пишет NewsNN.

Как отметил Михаил Любов, несмотря на то, что зима может быть теплее обычного, сильные похолодания возможны. По его словам, вероятнее всего, такая погода будет наблюдаться в январе или начале февраля.

«Периоды морозной погоды становятся очень кратковременными — примерно от суток и максимум до трех. Потом опять наступает потепление», — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что показатели ниже −30℃ маловероятны.