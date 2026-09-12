Повреждены 16 зданий и футбольное поле: последствия атаки БПЛА на Таганрог

В ночь на 12 сентября город Таганрог в Ростовской области подвергся налёту беспилотников. Aif.ru рассказывает о последствиях атаки.

Сбито более 70 беспилотников в 11 районах

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, всего над Таганрогом было уничтожено более 70 беспилотных аппаратов. БПЛА атаковали 11 районов области: Миллеровский, Морозовский, Советский, Таганрогский залив и другие.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 70 БПЛА в городе Таганроге», — написал Слюсарь в своём Telegram-канале.

В результате налёта произошли возгорания нескольких нежилых построек, ликвидацией которых занялись экстренные службы.

Повреждено футбольное поле, где занимаются дети

Днём губернатор совершил объезд по объектам, пострадавшим от налёта беспилотников. Среди повреждённой инфраструктуры называются здания, спортивный объект и коммерческие постройки.

В частности, пострадало футбольное поле, на котором ежедневно занимаются свыше 300 воспитанников частного детского клуба «Авангард».

«К сожалению, детский спортклуб подвергается вражеской атаке уже во второй раз. После предыдущего инцидента он был полностью восстановлен за счет средств собственника», — сообщил Слюсарь.

Кроме того, произошёл пожар на складе продуктов и супермаркете «Светофор». По данным властей, пострадавших нет.

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Пострадавшим предпринимателям пообещали оказать помощь

Под удар попали 16 коммерческих зданий и пять автомобилей. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.

«В результате массированного налета пострадали 16 коммерческих зданий, а также пять автомобилей», — сообщила глава Таганрога.

Добавляется, что в настоящий момент доступ к территориям, подвергшимся атаке, ограничен для безопасного завершения работ спасательными службами.

Губернатор Слюсарь заявил, что собственникам повреждённых помещений будет оказана помощь. Как добавляет Камбулова, 14 сентября будет создана комиссия, которая сформирует акты обследования и оценки ущерба от налёта.

Предпринимателям рекомендовали обратиться в городское управление экономразвития.

Потушено два пожара

Слюсарь добавляет, что два пожара на объектах были потушены. На других объектах, где произошли возгорания, продолжается ликвидация огня усилиями экстренных служб.

«Огромная благодарность нашим огнеборцам и сотрудникам всех оперативных служб, участвующим в ликвидации последствий атаки», — написал губернатор Ростовской области.

Глава региона поблагодарил сотрудников подразделений противовоздушной обороны и военнослужащих, которые отражали атаку беспилотников. Слюсарь также пожелал жителям города стойкости.