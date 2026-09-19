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Пассажир такси открыл стрельбу на АЗС в Санкт-Петербурге

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Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Пассажир такси открыл стрельбу на автозаправочной станции в Санкт-Петербурге после конфликта с водителем из-за оплаты поездки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 18 сентября на АЗС, расположенной на 34-м километре внешнего кольца КАД.

По данным полиции, 35-летний пассажир во время ссоры с 43-летним таксистом произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. После этого мужчина ударил водителя по голове.

На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Подозреваемого задержали по горячим следам. Пострадавшему водителю оказали медицинскую помощь.

Правоохранители изъяли травматический пистолет и гильзы. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

Ранее  подростка отправили под домашний арест после того, как в результате выстрела из травматического пистолета пострадала его сверстница.
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