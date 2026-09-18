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Оспу обезьян выявили у 13-летнего марокканца в Сеуте

@ freepik / freepik.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

У 13-летнего подростка из Марокко в Сеуте диагностировали оспу обезьян. Это первый подтвержденный случай заболевания в автономном городе, сообщает Europa Press.

Сейчас несовершеннолетнему оказывают медицинскую помощь.

Mpox, или оспа обезьян, представляет собой вирусное заболевание, которое преимущественно встречается в отдаленных районах Центральной и Западной Африки, расположенных вблизи тропических лесов. Первый случай передачи инфекции от животного человеку был зарегистрирован в 1970 году на территории Демократической Республики Конго.

В конце июля десятки тысяч нелегальных мигрантов смогли попасть в Сеуту вплавь и вброд, обходя волнолом, отделяющий город от Марокко. На фоне кризиса Мадрид решил привлечь военных для содействия в обеспечении безопасности в населенном пункте.

По оценкам властей, в Сеуту могли проникнуть до 80 тыс. человек. При этом предполагается, что подавляющее большинство нелегальных мигрантов уже вернулись в Марокко.
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ПроисшествияМароккоСеутаОспа обезьянMpox
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