Оспу обезьян выявили у 13-летнего марокканца в Сеуте

У 13-летнего подростка из Марокко в Сеуте диагностировали оспу обезьян. Это первый подтвержденный случай заболевания в автономном городе, сообщает Europa Press.

Сейчас несовершеннолетнему оказывают медицинскую помощь.

Mpox, или оспа обезьян, представляет собой вирусное заболевание, которое преимущественно встречается в отдаленных районах Центральной и Западной Африки, расположенных вблизи тропических лесов. Первый случай передачи инфекции от животного человеку был зарегистрирован в 1970 году на территории Демократической Республики Конго.

В конце июля десятки тысяч нелегальных мигрантов смогли попасть в Сеуту вплавь и вброд, обходя волнолом, отделяющий город от Марокко. На фоне кризиса Мадрид решил привлечь военных для содействия в обеспечении безопасности в населенном пункте.

По оценкам властей, в Сеуту могли проникнуть до 80 тыс. человек. При этом предполагается, что подавляющее большинство нелегальных мигрантов уже вернулись в Марокко.