Не менее 21 человека погибли в массовом ДТП в ЮАР

По меньшей мере 21 человек погиб при столкновении двух микроавтобусов и ещё одного автомобиля на трассе N1 в ЮАР, сообщает KP.RU со ссылкой на местную Корпорацию по управлению дорожным движением.

Авария произошла вечером 13 сентября в провинции Западный Кейп между городами Принс-Альберт и Леу-Гамка, примерно в 380 км к востоку от Кейптауна.

По предварительным данным Western Cape Mobility, два микроавтобуса столкнулись лоб в лоб, после чего в них врезался ещё один автомобиль.

Троих пострадавших с серьёзными травмами доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.