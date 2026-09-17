На военном полигоне в Швеции прогремел взрыв, пострадали семь человек

В шведском Карлсборге на полигоне произошёл взрыв, семеро военнослужащих были госпитализированы, пятеро из них находятся в реанимации, сообщает телеканал SVT.

По данным издания, пострадавшие получили осколочные ранения. При этом в вооружённых силах не раскрывают детали инцидента. Представитель пресс‑службы Микаэль Огрен заявил: «На полигоне произошёл инцидент. К сожалению, я не могу подтвердить, что это за инцидент».

Он также уточнил, что в больницу были доставлены кадровые военнослужащие, призывники не пострадали.

Ранее сообщалось, что на буровой установке в Венесуэле прогремел взрыв, в результате которого как минимум восемь человек получили ранения.