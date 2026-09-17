Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
279

На военном полигоне в Швеции прогремел взрыв, пострадали семь человек

Kicki Nilsson/TT / Reuters
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

В шведском Карлсборге на полигоне произошёл взрыв, семеро военнослужащих были госпитализированы, пятеро из них находятся в реанимации, сообщает телеканал SVT.

По данным издания, пострадавшие получили осколочные ранения. При этом в вооружённых силах не раскрывают детали инцидента. Представитель пресс‑службы Микаэль Огрен заявил: «На полигоне произошёл инцидент. К сожалению, я не могу подтвердить, что это за инцидент».

Он также уточнил, что в больницу были доставлены кадровые военнослужащие, призывники не пострадали.

Ранее сообщалось, что на буровой установке в Венесуэле прогремел взрыв, в результате которого как минимум восемь человек получили ранения.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Происшествия
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть