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На людях горела одежда, ранены годовалые дети: взрыв в Прикамье, все детали

Дмитрий Еланаков / АиФ
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

В субботу в одной из пермских деревень произошло воспламенение газа. Трое взрослых и двое детей попали в больницу. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Aif.ru собрал подробности.

В МЧС рассказали о ЧП в деревне Поедуги

Пожарные получили сообщение об инциденте в пермской деревне Поедуги вечером в субботу, 19 сентября, сообщило региональное управление МЧС.

По информации ведомства, на территории села вспыхнул газ, утечка которого произошла из снятого с машины 120-литрового газового баллона. Для тушения пожара, площадь которого составила один квадратный метр,  в деревню направили более 20 человек на восьми машинах.

Стало известно о пятерых пострадавших в результате происшествия.

«Травмированы 5 человек (в т.ч. 2 детей), погибших нет.  Все госпитализированы», - сообщили в МЧС.

Вспышка газа подожгла одежду на людях

По информации источников, при вспышке газовоздушной смеси на оказавшихся поблизости от места происшествия жителях деревни Поедуги загорелась одежда. Люди попали в больницу с ожогами различной степени тяжести.

В числе госпитализированных оказались две девочки в возрасте около года. Информации об их состоянии нет.

Газовый баллон в Поедугах оставили у открытого огня

Сотрудники СКР начали расследование обстоятельств инцидента в деревне Поедуги. Следователи выяснили, что газовоздушная смесь вспыхнула около одного из домов, где газовый баллон оставили рядом с открытым огнем.

«Произошло воспламенение газовоздушной смеси из баллона, расположенного вблизи открытого источника огня», - говорится в публикации ведомства в «Макс».

Сообщается о возбуждении по факту инцидента уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Прокуратура взяла под контроль расследование дела.
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