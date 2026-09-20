Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 1 минута
85

На Камчатке мужчина погиб после встречи с медведем: новости РФ 20 сентября

Сюжет Новости регионов
pxhere.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

На Камчатке медведь напал на мужчину, пишет altapress.ru.

«Подробности ЧП уточняются», — говорится в публикации.

Как сообщили в СУСК по Камчатскому краю, тело мужчины с признаками нападения животного обнаружили на территории одного из предприятий в поселке Усть-Камчатский. Специалисты приступили к проверке. По ее результатам примут процессуальное решение.

В Кузбассе произошел крупный пожар в гаражном боксе

В Новокузнецке Кемеровской области произошел крупный пожар в гаражном боксе, передает Сибдепо.

«На момент прибытия пожарных в здании было открытое горение и сильное задымление. Общая площадь возгорания составила 320 квадратных метров», — рассказали в МЧС региона.

В результате инцидента никто не пострадал. Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

На Урале 25 человек эвакуировались из здания из-за пожара

В Екатеринбурге произошел пожар в жилом пятиэтажном доме, из здания эвакуировались 25 человек, пишет АБН24.

По данным регионального МЧС, повредилась электропроводка в подвальном помещении на площади 2 погонных метра. В ликвидации возгорания участвовали 16 специалистов и 6 единиц техники. 

Лето 2026 года в РФ стало рекордно теплым

Лето 2026 года стало самым теплым в России за историю регулярных метеонаблюдений — с 1891 года, передает sitv.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

«В сводках отдельной строкой стоят Урал и Сибирь. Аналитики зафиксировали отклонение от среднемесячной нормы на 2-4 градуса», — сказано в материале.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПроисшествияКамчаткаЕкатеринбургНовокузнецк
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть