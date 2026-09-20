На Камчатке мужчина погиб после встречи с медведем: новости РФ 20 сентября

На Камчатке медведь напал на мужчину, пишет altapress.ru.

«Подробности ЧП уточняются», — говорится в публикации.

Как сообщили в СУСК по Камчатскому краю, тело мужчины с признаками нападения животного обнаружили на территории одного из предприятий в поселке Усть-Камчатский. Специалисты приступили к проверке. По ее результатам примут процессуальное решение.

В Кузбассе произошел крупный пожар в гаражном боксе

В Новокузнецке Кемеровской области произошел крупный пожар в гаражном боксе, передает Сибдепо.

«На момент прибытия пожарных в здании было открытое горение и сильное задымление. Общая площадь возгорания составила 320 квадратных метров», — рассказали в МЧС региона.

В результате инцидента никто не пострадал. Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

На Урале 25 человек эвакуировались из здания из-за пожара

В Екатеринбурге произошел пожар в жилом пятиэтажном доме, из здания эвакуировались 25 человек, пишет АБН24.

По данным регионального МЧС, повредилась электропроводка в подвальном помещении на площади 2 погонных метра. В ликвидации возгорания участвовали 16 специалистов и 6 единиц техники.

Лето 2026 года в РФ стало рекордно теплым

Лето 2026 года стало самым теплым в России за историю регулярных метеонаблюдений — с 1891 года, передает sitv.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

«В сводках отдельной строкой стоят Урал и Сибирь. Аналитики зафиксировали отклонение от среднемесячной нормы на 2-4 градуса», — сказано в материале.