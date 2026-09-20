На Амуре мужчину затянуло под винты катера во время погони

В Хабаровском крае мужчина, предположительно занимавшийся незаконной добычей водных биоресурсов, погиб в результате наезда катера на реке Амур в районе села Тахта. По предварительной информации, смертельный случай произошел во время преследования нарушителей.

Сообщается, что группа лиц осуществляла незаконную рыбалку, после чего была обнаружена и попыталась скрыться. В ходе преследования моторная лодка подозреваемых по неустановленной причине остановилась, в результате чего один из мужчин оказался в воде.

Судя по опубликованной в Сети видеозаписи, человек был затянут под винты катера преследователей и скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и профильных ведомств для установления всех обстоятельств инцидента.

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