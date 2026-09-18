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Мужчина спас девочку от сотен пчел с помощью дезодоранта

magnific.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

В Бразилии мужчина по имени Винни помог 12-летней школьнице, на которую обрушился улей с сотнями пчел. Винни ехал на мотоцикле, когда услышал крики и увидел девочку, окруженную насекомыми, после чего сразу попытался оттащить ее в безопасное место.

Пчелы переключились на мужчину, и ему пришлось искать другой способ помочь ребенку. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно как он отъехал, взял дезодорант и начал распылять его в сторону насекомых. Это позволило отогнать часть роя и вместе с девочкой удалиться подальше от места происшествия, где им на помощь пришли другие люди.

Школьницу, получившую многочисленные укусы, доставили в больницу. Позже выяснилось, что улей упал прямо на нее в тот момент, когда она выходила из школы.

Ранее проверка выявила нарушение обработки полей пестицидами в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе Красноярского края, где ранее зафиксировали массовую гибель пчёл.
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