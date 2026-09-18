Мужчина инсценировал свое похищение и потребовал от супруги денег

В Аргентине полицейские задержали мужчину, которого подозревают в инсценировке собственного похищения ради получения денег от супруги, передает Noticas24.

По данным портала, жительница Аргентины обратилась в полицию и заявила о получении подозрительных сообщений от мужа в мессенджере. В них говорилось, что его похитили, а за освобождение требуется выкуп.

Впоследствии правоохранители обнаружили автомобиль супруга заявительницы рядом с одним из супермаркетов. Через некоторое время они также нашли самого пропавшего.

«В ходе дачи показаний мужчина признался, что выдумал историю о своем похищении, предположительно, чтобы расплатиться с долгом, хотя эта деталь пока не подтверждена», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в Бразилии мужчина похитил бывшую жену и приковал к кровати на четыре дня.