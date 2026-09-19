Мизулина: в Петербурге треш-стримеры убили кролика в прямом эфире

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в Санкт-Петербурге треш-стримеры убили кролика в прямом эфире.

По словам Екатерины Мизулиной, известная правоохранителям компания треш-стримеров решила выйти в прямой эфир. Один из участников принес в дом кролика, которого впоследствии, как утверждается, подвергли насилию и закопали.

«Теперь неравнодушные люди требуют проверить создателей треш-контента и возбудить против них уголовное дело о жестоком обращении с животными», — написала Екатерина Мизулина в Max.

Она добавила, что материалы направят в МВД с просьбой организовать проверку.