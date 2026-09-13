Мельниченко: украинский беспилотник уничтожен на границе Пензы

В Пензенской области ночью был сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

По словам главы региона, БПЛА уничтожили силами ПВО на границе Пензы. Мельниченко в своём сообщении в «Макс» поблагодарил военных за работу. На место, где упали обломки дрона, уже прибыли службы экстренного реагирования.

Губернатор также обратился к жителям с призывом не выкладывать в интернет фото и видео пролёта или падения беспилотника. Он напомнил, что подобные материалы могут быть использованы противником.

Ранее также сообщалось, что украинские боевики во время атаки на промышленные предприятия Перми перенаправили беспилотник на жилой дом.