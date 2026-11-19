Региональное управление МЧС России обнародовало видеозаписи пожара в селе Хебатли Цунтинского района Дагестана. Возгорание произошло в ночь на четверг и затронуло жилые дома, а также здание общеобразовательной школы.

На опубликованных кадрах видны строения, охваченные пламенем, и пожарные, ведущие борьбу с огнем. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 00:33 мск 19 ноября.

Первоначально очевидцы сообщили о возгорании трех жилых домов террасного типа. Позднее масштаб происшествия увеличился: по уточненным данным МЧС, огонь распространился на семь строений, включая школу.

Ранее в Энгельсе Саратовской области произошёл пожар в десятиэтажном доме. Загорелась квартира на пятом этаже; площадь возгорания составила 12 кв. м.