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Краб с ножом напал на мужчину и собаку

pixabay.com / pixabay.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Во Флориде произошел необычный инцидент: краб оказался вооружен ножом и начал угрожать мужчине и его собаке. Каким образом ракообразному удалось завладеть лезвием, не уточняется.

На распространенных в Сети кадрах видно, как краб зажал нож в клешне и демонстрировал его прохожему, не позволяя приблизиться. Несмотря на неожиданную угрозу, мужчина не стал отступать и решил самостоятельно разобраться с ситуацией.

Он сумел схватить вооруженного краба и отнести его подальше от себя и питомца. В результате необычного происшествия, судя по представленным данным, никто не пострадал.

Ранее в Австралии двое подростков предстали перед судом по делу о незаконном проникновении на территорию зоопарка и нападении на крокодила. 
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