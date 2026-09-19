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Известный велогонщик погиб, столкнувшись с оленем

pixabay.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Немецкий велогонщик Макс Ризе погиб в результате несчастного случая во время тренировочного заезда. Спортсмену было 36 лет. Трагедия произошла 15 сентября на горной дороге в Германии.

В лесном массиве местная жительница обнаружила велосипедиста, лежавшего на земле. Ризе получил тяжелые травмы, которые оказались смертельными - спортсмен скончался еще до прибытия медицинской помощи.

Полиция установила предварительные обстоятельства происшествия. По данным правоохранителей, во время движения по горной дороге Ризе столкнулся с оленем и после этого получил смертельные травмы. 

Ранее британский велосипедист Финлей Тарлинг погиб во время восьмого этапа многодневной гонки Volta a Portugal в Португалии.
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ПроисшествияоленьвелогонщикГермания
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