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Известного рэпера полностью оправдали по делу о заказном убийстве

@ vecstock / ru.freepik.com
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Американского рэпера Lil Durk оправдали по всем пунктам обвинения по делу о заказном убийстве, сообщает CBS.

Двое других обвиняемых по делу были признаны виновными в преследовании и сговоре с целью преследования. При этом суд оправдал их по обвинению в заказном убийстве.

Lil Durk был заключен под стражу в октябре 2024 года после предъявления ему обвинений в организации заказного убийства.

В материалах дела указано, что в 2020 году участник коллектива Дёрка Бэнкса (настоящее имя Lil Durk) в ночном клубе поругался с неизвестным мужчиной, после чего его застрелили. 

После этого человек, обозначенный в материалах дела как «сообщник 1», дал понять, что готов выплатить денежное вознаграждение тому, кто примет участие в убийстве неизвестного мужчины.
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ПроисшествиякриминалрэпLil DurkСШАзаказное убийствомузыкасуд
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