Злоумышленники умудрились незаметно украсть из храма медный колокол, который весит 136 килограммов, сообщает CBC.

Инцидент произошел в канадской провинции Марнитоба. Здесь в 80 километрах от города Виннипег расположен храм Украинской греко-католической церкви (УГКЦ). Информация о том, что исчез колокол, который располагался на деревянной колокольне, поступила в полицию 14 ноября.

Правоохранители называют ситуацию загадочной — стражи порядка пока не установили, каким образом и когда воры смогли незаметно украсть такой большой предмет. В УГКЦ, в свою очередь, пояснили, что большую часть времени храм пустует, так как из-за снижения численности ближайших ферм число прихожан сильно сократилось.

При этом колокол является уникальным, сообщила представительница полиции Мерри Плог, которая пояснила, что он украшен орнаментом с изображением розария, венка, распятия и якоря. Известно также, что колокол привезли в 1906 году из Швейцарии.

Правоохранители предполагают, что колокол украли, чтобы сдать его на металлолом, поэтому полицейские обратились в пункты приема с просьбой быть внимательными к привозимому вторсырью.