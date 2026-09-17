Истребитель F-16 ВВС США разбился в Мичигане

Истребитель F-16 ВВС США разбился в американском штате Мичиган, пишет New York Post.

Сообщается, что самолет 149-го истребительного авиаполка из Лэкленда (штат Техас) упал в округе Гранд-Траверс на севере штата и загорелся. Там сообщили, что самолет потерпел крушение в результате «непредвиденной ситуации».

Сообщается, что пилот смог катапультироваться, он находится в больнице.

Напомним, в июне стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил США разбился на авиабазе Эдвардс в Калифорнии. На его борту находились два сотрудника Boeing.