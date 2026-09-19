Инструктор Нечитайлова назвала лавину причиной трагедии на перевале Дятлова

К гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году могла привести ночная лавина со сходом снежной доски, заявила KP.RU инструктор по туризму Людмила Нечитайлова.

По её словам, склон в месте установки палатки имеет крутизну около 25 градусов и относится к зоне лавинного риска. Зимой выше по склону метель способна наметать значительные массы снега.

Нечитайлова также объяснила, почему туристы могли покинуть палатку без тёплой одежды. По её версии, после схода снега участники группы разрезали палатку, чтобы выбраться наружу и помочь пострадавшим, а вернуться внутрь уже не смогли.

Отсутствие большого количества снега на известной фотографии палатки инструктор объяснила тем, что снимок сделали после того, как участники поисковой группы несколько раз заходили внутрь и осматривали место происшествия.

По следам на снегу, считает Нечитайлова, группа отходила от палатки организованно и без паники. Часть туристов занималась ранеными, другие пытались развести костёр, однако в сложных погодных условиях группе не удалось спастись.