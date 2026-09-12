Группа из шести туристов пропала на маршруте в Карачаево-Черкесии

В Карачаево‑Черкесии ведутся поиски шестерых туристов, пропавших во время прохождения маршрута к Софийским озёрам, сообщила пресс‑служба МЧС России.

Группа путешественников следовала по туристическому маршруту в Зеленчукском районе, но к оговорённому сроку не спустилась на поляну.

В настоящее время к поискам подключились спасатели. Операцию ведут специалисты Карачаево‑Черкесского поисково‑спасательного отряда МЧС России имени Дзераева.

Ранее aif.ru писал о гибели туриста из Индии во время восхождения на гору Чегет в Кабардино-Балкарии.