Гражданин Египта погиб в России в результате удара по сухогрузу

На прошлой неделе в одном из портов на юго-западе России произошла атака на судно M/V Noran. Информация об этом появилась на официальном сайте министерства иностранных дел Египта.

Согласно данным ведомства, удар по кораблю был нанесён 13 сентября. Капитан судна, являвшийся гражданином Египта, получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. На данный момент посольство Каира в Москве занимается вопросами, связанными с транспортировкой тела погибшего.

«[Тело отправят на родину], как только стабилизируется обстановка в районе нахождения судна», — говорится в официальном заявлении.

Кроме того, из документа следует, что в ходе атаки пострадали ещё восемь египетских моряков, находившихся на борту. Все они уже вернулись в Египет. Министерство иностранных дел страны также сообщает, что глава ведомства Бадр Абдель Аты распорядился обеспечить раненых всей необходимой медицинской помощью.

Как указано на сайте VesselFinder, M/V Noran представляет собой сухогруз, зарегистрированный под флагом Сент-Китс и Невис. Последняя информация о его местоположении была получена 10 дней назад — тогда судно находилось в акватории Черного моря, неподалеку от турецкого побережья.