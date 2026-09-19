Герой или преступник: как судят пилота, посадившего самолет в поле

Три года назад в Новосибирской области Airbus A320 «Уральских авиалиний» сел прямо в поле. И если изначально экипаж считали героями, то совсем скоро пилотов стали судить. Разбирательства продолжаются до сих пор. Aif.ru попросил заслуженного пилота России Юрия Сытника оценить, в чем была главная ошибка пилотов и чем может завершиться расследование для экипажа.

Хронология событий

Самолет выполнял рейс Сочи — Омск. На борту находились 167 человек, включая 23 детей. Было около семи утра по местному времени, многие пассажиры спали. Шасси уже выпустили, командир Сергей Белов готовился к посадке. В этот момент отказала «зелёная» гидросистема.

Экипаж запросил посадку в Новосибирске: там длиннее взлётно-посадочная полоса и есть техническая поддержка. Но уже в воздухе стало понятно, что топлива может не хватить. Выпущенные шасси увеличили расход, а встречный ветер на высоте 3500 метров усложнил ситуацию. Белов поднял самолёт на 5500 метров, однако запас топлива всё равно таял. Тогда он решил садиться на ближайшем ровном участке — пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. До Новосибирска не дотянули 180 километров.

Посадка обошлась без серьёзных травм. Пассажиры покинули борт через аварийные трапы. Машины МЧС и скорой помощи прибыли примерно через полчаса.

От благодарности до уголовного дела

В первые дни экипаж встречали как героев. Авиакомпания, власти и пассажиры говорили слова признательности, пилотов приглашали на встречи. Но после расшифровки бортовых самописцев и выводов следствия взгляд на события изменился. Следствие посчитало, что при такой неисправности самолёт должен был сесть на ближайшем аэродроме — в Омске, а не пытаться дотянуть до Новосибирска. Ущерб оценили в 118,9 миллиона рублей.

Сергею Белову предъявили обвинение по части 1 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Суд вернул дело прокурору

13 августа 2026 года в Омске решалась дальнейшая судьба уголовного дела. Кассационная инстанция в Кемерове разбиралась, можно ли вообще продолжать рассмотрение. Заместитель генерального прокурора Игорь Ткачёв оспаривал решение вернуть дело прокурору. Прокуратура настаивала: суд способен разобраться с размером ущерба и статусом потерпевших уже в ходе судебного следствия. Защита указывала на конкретные пробелы — отсутствие переводов документов на иностранном языке, недостаточные расчёты по сумме ущерба, вопросы к тому, как устанавливался вред здоровью пассажиров. Некоторые пассажиры пришли лично поддержать пилотов.

Сергей Белов подключился к заседанию по видеосвязи из Ростова-на-Дону.

«Я хотел бы поблагодарить всех пассажиров, всех, кто меня поддерживает, а также моих защитников. И отдельно — всех пилотов, это 52 человека, которые создали группу и на протяжении всего этого времени поддерживают меня морально и финансово. Спасибо всем огромное», - сказал он.

Суд оставил в силе решение о возврате дела в прокуратуру. Это значит, что следствию предстоит устранить выявленные недочёты: подготовить переводы, пересчитать и подтвердить ущерб, заново обосновать статус потерпевших. После этого материалы могут снова поступить в суд.

Фото: СУ СК России/ Лариса Болдинова

Осознавали ли пилоты, что происходит

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в эксклюзивном комментарии для aif.ru назвал главные, на его взгляд, ошибки Сергея Белова.

«На мой взгляд, ни командир, ни второй пилот не понимали, что делают. Они даже не видели, что у них выпущены шасси. Они не видели, какой у них расход топлива, хотя второй пилот намекал, что топлива маловато. Что ответил командир? "Хватит". А на каком основании он это сказал? Сомневаюсь, что они считали. Они спешили прилететь в Новосибирск, где есть бригада по обслуживанию этого Airbus», — отметил Сытник.

Эксперт добавил, что экипаж винит в ситуации самолёт.

«А что самолет? Это бездушное устройство, которое выполняет волю командира корабля... Им не повезло, потому что он бахнул с перегрузкой за 5 единиц, когда 3,5 - это разрушающая перегрузка. И пытались доказать, что шасси плохое, не выдержало, поэтому пробило баки и самолет загорелся. После такого удара о каком шасси можно говорить, там только обломки, а обломки могут пробить что угодно», — сказал Сытник.

При этом Сытник считает, что реальный срок для Белова не обязателен.

«В суде обвинению нужно доказывать и показывать несостоятельность экипажа, несостоятельность командира корабля при выполнении данного полёта. Если обвинение не способно это сделать, значит, он не сядет. Да я не против. Он никого не убил. В конце концов, необязательно ему сидеть», — сказал Сытник.

Но ошибки, по мнению эксперта, всё же были.

«На мой взгляд, он нарушил инструкции, правила расчета, не рассчитал правильно длину полосы и вес самолета в Омске, из-за чего было принято неправильное решение и сел в поле, уничтожив тем самым самолет за сотни миллионов долларов. За это, считаю, надо отвечать», — пояснил Сытник.

Самолёт «Уральских авиалиний» в поле в Новосибирской области Фото: РИА Новости

Кукуруза — подвиг, пшеница — суд

Сытник уверен: сравнивать две резонансные посадки самолетов - в Жуковском в 2019 году и под Новосибирском в 2023-м нельзя.

«Многие сравнивают, мол, вот посадка в кукурузу - герой, а посадка в пшеничное поле - суд. Но здесь абсолютно разные вещи. В первом случае один двигатель теряет 15-18% тяги, второй - на малом газу. Какой там может быть набор высоты с пассажирами на борту? Может быть, можно было Дамиру Юсупову выполнить петлю и сесть в Жуковском. Но он увидел эту площадку в кукурузном поле, ему повезло, он сел. Все пассажиры живы, здоровы, никто не пострадал. Самолет списали, понятное дело», — пояснил Сытник.

При этом он убеждён, что в случае под Новосибирском необходимости в посадке в поле не было.

«Вот в этом случае в пшеницу посадили исправный самолет. Нет одной гидросистемы, но он принимает решение лететь в Новосибирск. Зачем? Полосы в Омске не хватает? Кто вам это сказал, что не хватает? Если не хватает, если у вас еще много топлива, выработайте еще тонну-полторы, и вам хватит. Вообще в тех условиях, что были, любой командир мог бы сесть и не было бы никаких повреждений. Восстановили бы они эту гидросистему», — добавил собеседник aif.ru.

Напомним, 15 августа 2019 года Airbus A321 «Уральских авиалиний» летел из Москвы в Симферополь. Сразу после вылета из Жуковского самолёт столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в оба двигателя, что привело к отказу и возгоранию. Командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили самолёт «на брюхо» в кукурузном поле. Никто из 233 человек — 226 пассажиров и 7 членов экипажа — не погиб. Юсупову и Мурзину присвоили звание Героя России, остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

Самолет сел в кукурузное поле в 2019 году Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Сможет ли Белов вернуться в небо

По мнению Сытника, полноценная карьера командира большого лайнера для Белова маловероятна.

«Ему будет очень сложно вернуться в небо вне зависимости от того, каким будет приговор. Он может стать частным пилотом, работать на собственном самолете, где-нибудь, где от его решения будет зависеть только его собственная жизнь. Либо же уйдет в какую-то мелкую авиакомпанию. Но командиром большого лайнера ему быть уже не суждено, на мой взгляд», — отметил Сытник.

По данным на февраль 2026 года, Белов устроился в пакистанскую авиакомпанию, однако он не уточнил, кем именно. Ранее СМИ писали, что он был вынужден подрабатывать курьером из-за невозможности летать. Сам Белов информацию о работе курьером опровергал, но деталей своего трудоустройства не раскрывал.