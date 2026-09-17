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Друг рассказал о состоянии звезды «Реальных пацанов» Бежаняна после ДТП

Кадр youtube.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Российский актер, известный по сериалу «Реальные пацаны», Армен Бежанян попал в серьезное ДТП на трассе недалеко от Перми. Друг артиста Мартин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о его самочувствии.

Напомним, инцидент произошел 16 сентября на трассе Оса - Пермь. Бежанян записал видео, на котором рассказал, что вылетел в кювет после того, как попытался уйти от столкновения. За несколько секунд до аварии он пошел на обгон, в этот момент ехавшая перед ним машина резко сместилась. 

«Я попытался его обогнать, он почему-то дернулся. Мне пришлось уходить от столкновения, и вот меня выкинуло... От машины ничего не осталось», - сказал актер на видео. 

Мартин первым прибыл на место аварии, чтобы помочь другу. 

«Авария произошла недалеко от села Аннинское по дороге из Осы в Пермь. Там полет был метров 200. У него ушибы, все в ссадинах. Вчера еще и подташнивало, видимо, черепно-мозговая травма была. Может быть, сотрясение. Я ему предлагал в больницу поехать, а он ни в какую. Упрямый человек, сегодня он целый день на ногах, сказал, что ему работать надо. Еще и с носом что-то, может, сломал. У него все болит сегодня. Но обещал сходить к врачу. Главное, что он живой», - отметил друг актера.

Ранее стало известно, что в Липецкой области пенсионерка на электросамокате сбила женщину.
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ПроисшествияРеальные пацаныэксклюзивАрмен Бежанянэксклюзивные новостиДТП Пермь
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