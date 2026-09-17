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Друг раскрыл детали ДТП со звездой сериала «Реальные пацаны» Бежаняном

Личная страница Армена Бежаняна в сети ВКонтакте
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Известный по сериалу «Реальные пацаны» актер Армен Бежанян попал в серьезное ДТП на трассе недалеко от Перми. Его друг Мартин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал об обстоятельствах произошедшего. 

Напомним, инцидент произошел 16 сентября на трассе Оса - Пермь. Бежанян записал видео, на котором рассказал, что вылетел в кювет после того, как попытался уйти от столкновения. За несколько секунд до аварии он пошел на обгон, в этот момент ехавшая перед ним машина резко сместилась. 

Судя по кадрам, которые опубликовал Мартин, машина Бежаняна со встречной полосы вылетела в левый кювет. Водитель чудом остался жив. 

«Машина пролетела почти 200 метров, полет сильный был, два дерева снес. Люди после такого не выживают, а он нормально, ходит. Но все болит. Непонятно, что произошло вообще. Обратились в ДПС, но как тут докажешь виновность того, кто дернулся. Там ни камер, ничего нет. И там очень мало машин. К нему даже никто не подошел, он там час под дождем был, пока я ехал из города. Его просто не видно было. Самое интересное, как он вообще из машины выбрался. Она же могла и взорваться, например, после такого удара. Он вчера в шоковом состоянии был. Рассказал, что человек, ехавший перед ним, вывернул руль, он сместился, чтобы уйти от столкновения. Но, может, человек и не специально это сделал, может, яму объезжал», - пояснил друг.

Мартин рассказал, что Армен Бежанян из-за шокового состояния не запомнил никаких деталей, связанных с ехавшей впереди машиной. 

Ранее стало известно, что в Орловской области автомобиль врезался в лося, погибли три человека.
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