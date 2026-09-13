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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Дрон ВСУ атаковал семью, трое погибли: подробности атаки БПЛА на ДНР

Сергей Аверин / РИА Новости
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

В Донецкой Народной Республике за сутки в результате атак ударных беспилотников погибли три человека, еще двое получили ранения. Среди погибших оказался подросток. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Дрон намеренно атаковал автомобиль, в котором находилась семья с ребенком

Между селами Красная Поляна и Степное Великоновоселковского муниципального округа беспилотник атаковал легковой автомобиль, в котором находилась семья. В результате удара погибли подросток 2011 года рождения, женщина 1968 года рождения и мужчина 1989 года рождения.

Еще один мужчина, 1963 года рождения, находившийся в автомобиле, получил ранения. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. 

В результате атаки на село Республика пострадал мужчина

Еще один случай произошел в селе Республика Володарского муниципального округа. Там в результате атаки беспилотника ранения средней степени тяжести получил мужчина 1989 года рождения. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Кроме того, из-за атак были повреждены три жилых строения и легковые автомобили. Повреждения зафиксировали на территориях городских округов Донецк и Горловка, а также Володарского и Великоновоселковского муниципальных округов.

Что делать при объявлении беспилотной опасности

При получении сигнала о беспилотной опасности людям, находящимся дома, рекомендуется отойти от окон и по возможности отключить электричество, воду и газ. Для укрытия лучше выбрать помещение без окон — ванную комнату, туалет, коридор или кладовую.

Если в доме есть подвал, следует взять с собой документы, телефон и необходимые вещи, а также предупредить соседей. Особое внимание необходимо уделить детям, пожилым и маломобильным людям, помогая им безопасно добраться до укрытия. Если сигнал застал человека на улице или в автомобиле, транспорт следует покинуть и найти ближайшее подземное либо полуподземное сооружение.
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ПроисшествияБПЛАУкраинаДНРВСУ
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