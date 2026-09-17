DPA: в немецком Франкфурте зафиксировали третью смерть от малярии

В немецком городе Франкфурт-на-Майне от малярии умер еще один человек, третий в этом году, сообщает информационное агентство DPA со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что человек проживал в районе Шванхайм, где на днях были зафиксированы еще два случая заболевания малярией.

Шванхайм находится недалеко от международного аэропорта Франкфурт. В конце августа шесть его сотрудников заразились малярией от укуса комара, который, предположительно, был завезен в Германию на самолете. Два человека впоследствии скончались.

Управление здравоохранения Франкфурта-на-Майне призывает медиков рассматривать возможность заражения малярией у пациентов с лихорадкой неясного генеза, даже если они не посещали эндемичные регионы.