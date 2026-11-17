Депутата городского совета немецкого Мангейма Жюльена Ферра оштрафовали на 750 евро (около 68 тыс. рублей) за организацию секс-вечеринки в муниципальном здании. Об этом сообщает Bild со ссылкой на проект постановления горсовета.

В конце августа 35-летний политик провел мероприятие в одном из залов заседаний. На встречу пришли две женщины и шестеро мужчин.

Городской совет осудил использование муниципального помещения для проведения несанкционированного мероприятия. Сам Ферра заявил, что внутренние правила и постановления города не запрещают подобные встречи, и попытался оспорить штраф через суд, однако его жалобу отклонили.

Депутат также настаивал, что встреча имела политический характер, поскольку участники обсуждали «свингерский проект».

Ранее сообщалось, что в Австралии мужчина получил штраф за то, что сфотографировал квокку с вейпом.