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Bloomberg: США ударили по школе для девочек в Иране из-за череды просчетов

Commons.wikimedia.org
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

К трагической гибели 123 девочек в школе в иранском Минабе из-за удара США 28 февраля привела целая череда просчетов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на расследование Пентагона. 

Как утверждает агентство, американские военные при подготовке атаки использовали устаревшие данные и не знали, что в этом здании уже 10 лет учатся дети. Согласно базам данным США, здание принадлежало КСИР, несмотря на то, что даже на картах Google там значилась школа.

Пентагон, как отмечает Bloomberg, слишком положился на ИИ Maven, который выбирал цели для атак США. Команды, отвечавшие за защиту мирного населения, якобы были максимально сокращены. 

Пентагон закончил расследование по факту удара по иранской школе несколько месяцев назад, но оглашать его результаты пока не хочет.

Напомним, на удар США по школе для девочек в Иране отреагировали в ООН.

Ранее стало известно об ударе США по свадьбе в Иране. В результате погибли 5 человек, еще 68 пострадали.
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