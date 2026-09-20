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Беженец сообщил, как ВСУ обстреляли семейную пару в подвале Константиновки

Министерство обороны РФ
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Военнослужащие ВСУ в Константиновке, когда город находился под их контролем, заперли семейную пару в подвале и открыли по нему огонь из автоматического оружия. Об этом РИА Новости рассказал беженец Николай Терзи.

По его словам, это произошло в конце весны. Двое украинских военнослужащих, которые ходили по улицам в неадекватном состоянии, подошли к случайно встретившейся семейной паре и стали выяснять, что мирные жители делают в городе.

После этого, рассказал Терзи, военные загнали супругов в подвал и произвели две автоматные очереди. Затем один из военнослужащих спросил у второго, бросить ли в подвал гранату, однако тот ответил отрицательно.

По словам беженца, после этого солдаты подперли дверь, чтобы семейная пара не смогла выбраться, и ушли.

Когда супругам удалось выбраться из подвала, им пришлось искать новое убежище из-за опасений расправы со стороны военнослужащих ВСУ.

О полном освобождении Константиновки в ДНР начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину 3 июля.
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ПроисшествияДНРВСУбеженцыКонстантиновка
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