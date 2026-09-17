Акула атаковала женщину во время морской экскурсии

Инцидент с нападением акулы на туристку произошёл на Багамах, пишет издание People.

37‑летняя женщина из Австрии пострадала во время морской экскурсии у побережья острова Северный Бимини. Туристка вместе с группой отправилась наблюдать за дельфинами. Во время морской прогулки на неё напала акула.

Пострадавшую оперативно привезли в клинику на Бимини, где медики оказали ей первую помощь. Однако характер травм не позволял продолжить лечение на месте — состояние женщины требовало более серьёзной медицинской поддержки, поэтому её экстренно перевезли в Нью‑Провиденс. Там пациентке смогут предоставить необходимую дальнейшую терапию.

Ранее сообщалось, что в Австралии акула напала на серфера и откусила ему ступню.