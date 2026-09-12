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Выявлена разница между побочными эффектами разных антидепрессантов

Елизавета Безуленко / АиФ
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Крупнейший анализ побочных эффектов антидепрессантов показал, что препараты одной группы могут заметно различаться по воздействию на организм. Одни средства связаны с увеличением массы тела и повышением артериального давления, другие, напротив, могут способствовать снижению веса и замедлению сердечного ритма. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

Исследователи под руководством Тоби Пиллинджера из Королевского колледжа Лондона проанализировали данные 151 клинического испытания и 17 отчетов регуляторных органов. В общей сложности в исследованиях участвовали 58 534 человека. Ученые сопоставили влияние 30 антидепрессантов на массу тела, давление и частоту сердечных сокращений.

Наиболее заметные различия обнаружили между отдельными препаратами. Прием агомелатина был связан в среднем со снижением веса примерно на 2,4 кг, тогда как на фоне мапротилина и амитриптилина наблюдалась прибавка около 1,8 кг. Нортриптилин увеличивал частоту пульса примерно на 14 ударов в минуту, а флувоксамин снижал ее примерно на 8 ударов. Амитриптилин повышал верхнее давление примерно на 5 мм ртутного столба, тогда как нортриптилин снижал его более чем на 6 мм ртутного столба.

Авторы считают, что полученные данные помогут врачам выбирать терапию с учетом состояния конкретного пациента, включая наличие лишнего веса, гипертонии или сердечно-сосудистых проблем. У каждого препарата есть собственный профиль побочных эффектов, поэтому результаты не позволяют разделить антидепрессанты на однозначно хорошие и плохие.

Нежелательные физические реакции могут стать причиной досрочного прекращения лечения, однако самостоятельно отменять или менять назначенный препарат не следует — решение должен принимать врач.

Ранее ученые из Эдинбургского и Глазговского университетов выявили связь между жизнью рядом с благоустроенными лесными зонами и более низкой потребностью в антидепрессантах и препаратах от тревожности.
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Здоровьеученыеантидепрессанты
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