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Врач Вялов объяснил, когда действительно нужно сдавать анализы натощак

АиФ
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что сдача анализов натощак требуется не во всех случаях. Ограничения, связанные с приемом пищи, в основном касаются показателей обмена веществ, включая уровень сахара, холестерина, глюкозы и мочевой кислоты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Большинство исследований, в том числе тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты и сифилис, можно проходить в любое время суток. Прием пищи не способен сделать анализ на инфекцию положительным, а голодание не влияет на выявление подобных заболеваний.

По словам специалиста, в медицинских учреждениях кровь берут круглосуточно, в том числе при экстренной госпитализации и необходимости срочной диагностики. Таким образом, время последнего приема пищи имеет значение лишь для ограниченного числа лабораторных показателей.

Ранее стало известно, что с 1 января 2027 года в России вступит в силу новый порядок допуска граждан к сдаче крови и ее компонентов. Согласно документу Минздрава, изменятся сроки временного отвода от донорства после контакта с некоторыми инфекциями.
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Здоровьесдача кровианализыврачи
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