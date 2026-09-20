Врач Вялов объяснил, когда действительно нужно сдавать анализы натощак

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что сдача анализов натощак требуется не во всех случаях. Ограничения, связанные с приемом пищи, в основном касаются показателей обмена веществ, включая уровень сахара, холестерина, глюкозы и мочевой кислоты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Большинство исследований, в том числе тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты и сифилис, можно проходить в любое время суток. Прием пищи не способен сделать анализ на инфекцию положительным, а голодание не влияет на выявление подобных заболеваний.

По словам специалиста, в медицинских учреждениях кровь берут круглосуточно, в том числе при экстренной госпитализации и необходимости срочной диагностики. Таким образом, время последнего приема пищи имеет значение лишь для ограниченного числа лабораторных показателей.

Ранее стало известно, что с 1 января 2027 года в России вступит в силу новый порядок допуска граждан к сдаче крови и ее компонентов. Согласно документу Минздрава, изменятся сроки временного отвода от донорства после контакта с некоторыми инфекциями.