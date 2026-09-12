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Врач Винницкая объяснила, почему аллергия может появиться после 40 лет

freepik.com
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Аллергия способна впервые проявиться даже в зрелом возрасте из-за генетической предрасположенности, гормональных изменений, стресса или перенесённых инфекций, рассказала в беседе с Пятым каналом аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Александра Винницкая.

По словам врача, предрасположенность к реакции на пыльцу, домашнюю пыль или шерсть животных может годами никак себя не проявлять. При этом наследуется не аллергия на конкретное вещество, а способность иммунной системы реагировать на безвредные для большинства людей раздражители.

Во взрослом возрасте может возникать и перекрёстная пищевая аллергия. Например, антитела к пыльце способны реагировать на схожие по строению вещества в яблоках, грушах, вишне, моркови или сельдерее.

Среди факторов, которые могут запустить аллергическую реакцию, Винницкая назвала гормональные изменения, в том числе беременность и менопаузу, сильный стресс и инфекционные заболевания, нарушающие защитные функции слизистых.

Предотвратить появление аллергии во взрослом возрасте, по словам специалиста, сейчас невозможно. При возникновении подозрительных симптомов врач рекомендует обратиться к профильному специалисту для диагностики и подбора лечения.
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