Врач Секачева рассказала о применении нового препарата при раке носоглотки

В Сеченовском университете получили положительный результат после применения нового препарата в комплексном лечении пациента с четвёртой стадией рака носоглотки, рассказала KP.RU директор Института персонализированной онкологии Марина Секачева.

До начала терапии мужчина несколько месяцев испытывал сильные боли и принимал обезболивающие, а также потерял слух. После первого курса лечения слух восстановился, а боли прошли.

По данным врачей, после комплексной терапии компьютерная томография показала значительное уменьшение опухоли и метастазов. Пациент вернулся к обычному образу жизни.

Секачева пояснила, что препарат воздействует на иммунные клетки, помогая организму бороться с опухолью. По её оценке, такая терапия может дать дополнительные возможности пациентам с редкими опухолями носоглотки и пищевода.