Врач Пантус заявила об опасности замены завтрака чашкой кофе

Замена полноценного завтрака чашкой кофе не приносит пользы и часто приводит к вечернему перееданию из-за накопившегося дефицита энергии. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач превентивной медицины и специалист по anti-age методикам Анастасия Пантус.

Эксперт пояснила, что сам по себе этот напиток не вреден, но он не способен обеспечить организм необходимыми питательными веществами на весь день. По словам Пантус, кофеин стимулирует нервную систему и создает иллюзию бодрости на фоне естественного утреннего повышения кортизола, однако искусственная энергия быстро истощается при хаотичном питании.

Попытка отложить первый прием пищи на несколько часов заставляет организм компенсировать нехватку калорий вечером с помощью тяги к сладкому и жирному. Достаточное количество белка за завтраком помогает дольше сохранять чувство сытости, контролировать аппетит и поддерживать мышечную массу, что особенно важно после тридцати лет.

Специалист рекомендует обязательно поесть в первой половине дня, совместив белковый продукт с клетчаткой и сложными углеводами. Идеальным началом суток станут яйца с овощами или каша с белковым компонентом, поскольку утренний рацион напрямую влияет на пищевое поведение в течение всего дня.

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