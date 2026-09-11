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Врач Малинникова напомнила об опасности сочетания коронавируса и гриппа

АиФ
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Грипп, который пациент переносит вместе с коронавирусом, способен сделать течение заболевания более тяжелым, поэтому необходимо подготовиться к эпидемическому сезону заранее, сказала в интервью «360» врач-инфекционист, завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ Елена Малинникова.

«Сочетание двух вирусов — гриппа и коронавируса — может привести к утяжелению состояния и снижению иммунитета», — сказала она.

Малинникова рекомендовала сделать прививки против гриппа и коронавируса, а также посоветовала не затягивать с визитом к врачу в случае появления симптомов недомогания.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости ОРВИ в России ожидается к середине сентября.  Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил рост простудных заболеваний в сентябре. 
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Здоровьеинфекционистсочетание коронавируса и гриппаопасность
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